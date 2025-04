Instituições recebem inscrições de voluntários para a 40ª Festa das Nações em Piracicaba Foto: Prefeitura de PiracicabaA campanha “O que Move o seu Coração?”, lançada pelo Fundo Social... Portal Veloz|Do R7 19/04/2025 - 11h46 (Atualizado em 19/04/2025 - 11h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de PiracicabaA campanha “O que Move o seu Coração?”, lançada pelo Fundo Social de Solidariedade de Piracicaba, continua recebendo inscrições com o objetivo de mobilizar voluntários para a 40ª edição da Festa das Nações, que será realizada entre os dias 14 e 18 de maio, no Engenho Central. A ação é promovida em parceria com a Associação Cultural Festa das Nações (Fenapi). As inscrições podem ser feitas pela plataforma PiraSolidária, por meio do site www.pirasolidaria.com.br, ou diretamente com as instituições (veja lista abaixo).

Saiba mais sobre como se inscrever e participar dessa grande festa no Portal Veloz.

