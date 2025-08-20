Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Instituto Todos Pelo Esporte lança projeto de natação exclusivo para meninas em Americana

Com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), iniciativa vai beneficiar 400 crianças, incluindo...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Kid preparing to put on goggles. She is about to jump in the water. Sports, hobbies.

Com apoio da Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA), iniciativa vai beneficiar 400 crianças, incluindo alunas com deficiência motora.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse projeto transformador!

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.