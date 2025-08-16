Integrante de facção criminosa é preso em Paraguaçu Paulista
Homem é apontado como liderança do tráfico de drogas na região oeste do estado, segundo...
Homem é apontado como liderança do tráfico de drogas na região oeste do estado, segundo a PM Um homem de 32 anos, identificado pela Polícia Militar como integrante e liderança de uma facção criminosa, foi preso nesta sexta-feira (15) em Paraguaçu Paulista, na região de Assis, interior de São Paulo.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação policial.
