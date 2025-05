Inter de Limeira enfrenta Operário/MS neste sábado (31) fora de casa Foto: Reprodução/Inter de LimeiraNeste sábado (31), a Internacional de Limeira enfrenta o Operário/MS em partida... Portal Veloz|Do R7 31/05/2025 - 10h57 (Atualizado em 31/05/2025 - 10h57 ) twitter

Foto: Reprodução/Inter de LimeiraNeste sábado (31), a Internacional de Limeira enfrenta o Operário/MS em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado no Estádio Jacques da Luz, também conhecido como Toca do Morango, em Campo Grande, com início às 16h.

