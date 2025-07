Inter de Limeira prorroga contrato com o atacante Miguel Bianconi Foto: Reprodução/Inter de LimeiraA Associação Atlética Internacional comunicou oficialmente a prorrogação do contrato do atacante... Portal Veloz|Do R7 15/07/2025 - 07h58 (Atualizado em 15/07/2025 - 07h58 ) twitter

Foto: Reprodução/Inter de LimeiraA Associação Atlética Internacional comunicou oficialmente a prorrogação do contrato do atacante Miguel Bianconi. O novo vínculo do artilheiro vai até o final do Campeonato Paulista da Série A2 de 2026. A renovação reforçou o compromisso do clube com a continuidade do trabalho e a valorização dos atletas que vêm se destacando na temporada.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

