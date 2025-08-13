Inter de Limeira vence Marcílio Dias e garante vaga nas oitavas do Brasileirão Foto: Reprodução/Inter de LimeiraNa tarde do último sábado (9), no Estádio Major José Levy Sobrinho,... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 10h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h58 ) twitter

Foto: Reprodução/Inter de LimeiraNa tarde do último sábado (9), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira (SP), a Internacional venceu o Marcílio Dias por 2 a 1, de virada, e avançou às oitavas de final da competição nacional. Os gols leoninos foram marcados por Antônio Gabriel e Kadu, enquanto Lucas Batatinha abriu o placar para os visitantes. No jogo de ida, as equipes haviam empatado em 0 a 0, e a vitória em Limeira garantiu a classificação. A partida foi marcada pela superação: o Leão saiu atrás no placar e atuou com um jogador a menos desde o primeiro tempo, mas mostrou força, raça e união para conquistar o resultado.

