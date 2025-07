Interdição na Rua Visconde do Rio Branco segue neste final de semana em Limeira Prefeitura de LimeiraA Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informou que a Rua... Portal Veloz|Do R7 12/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 12/07/2025 - 07h57 ) twitter

Prefeitura de LimeiraA Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana de Limeira informou que a Rua Visconde do Rio Branco se mantém interditada neste final de semana para a realização de obras emergenciais. O bloqueio ocorrerá no trecho entre as ruas Santa Cruz e Alferes Franco, nos seguintes dias e horários: Sábado (12) das 14h às 17h, e Domingo (13) das 8h às 17h.

Para mais detalhes sobre a interdição e as rotas alternativas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

