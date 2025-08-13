Interior de São Paulo enfrenta tempo seco com umidade em níveis críticos
Foto: Prefeitura de CampinasA atuação de uma massa de ar seco sobre o interior do...
Foto: Prefeitura de CampinasA atuação de uma massa de ar seco sobre o interior do país mantém o tempo firme e as temperaturas elevadas no decorrer desta semana. Esse cenário também se estende ao estado de São Paulo, com destaque para o interior paulista, onde o tempo segue estável, ensolarado e com calor durante as tardes. A condição reforça o alerta para baixos índices de umidade relativa do ar (URA), principalmente no período da tarde, quando o aquecimento é mais intenso e o ar se torna ainda mais seco.
Foto: Prefeitura de CampinasA atuação de uma massa de ar seco sobre o interior do país mantém o tempo firme e as temperaturas elevadas no decorrer desta semana. Esse cenário também se estende ao estado de São Paulo, com destaque para o interior paulista, onde o tempo segue estável, ensolarado e com calor durante as tardes. A condição reforça o alerta para baixos índices de umidade relativa do ar (URA), principalmente no período da tarde, quando o aquecimento é mais intenso e o ar se torna ainda mais seco.
Para mais informações sobre a situação crítica da umidade no interior de São Paulo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: