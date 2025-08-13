Interior de São Paulo enfrenta tempo seco com umidade em níveis críticos Foto: Prefeitura de CampinasA atuação de uma massa de ar seco sobre o interior do... Portal Veloz|Do R7 13/08/2025 - 10h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 10h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasA atuação de uma massa de ar seco sobre o interior do país mantém o tempo firme e as temperaturas elevadas no decorrer desta semana. Esse cenário também se estende ao estado de São Paulo, com destaque para o interior paulista, onde o tempo segue estável, ensolarado e com calor durante as tardes. A condição reforça o alerta para baixos índices de umidade relativa do ar (URA), principalmente no período da tarde, quando o aquecimento é mais intenso e o ar se torna ainda mais seco.

Para mais informações sobre a situação crítica da umidade no interior de São Paulo, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Sesi-SP apresenta mostra gratuita de filmes que celebra o cinema brasileiro contemporâneo em Limeira

Vereadora denuncia exclusão de vulneráveis de benefício fiscal em Americana

Chevrolet Onix 2026: confira versões, preços e equipamentos