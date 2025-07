Interior de SP continua com tempo seco e quente nesta semana Foto: Reprodução/ClimatempoUmidade relativa do ar chega a 15% em cidades como Tupã; próxima frente fria... Portal Veloz|Do R7 23/07/2025 - 10h37 (Atualizado em 23/07/2025 - 10h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Reprodução/ClimatempoUmidade relativa do ar chega a 15% em cidades como Tupã; próxima frente fria não trará alívio para o interior O tempo segue seco e quente em grande parte do interior de São Paulo nesta semana. Uma frente fria de fraca intensidade avança pela costa do estado e aumenta a nebulosidade em áreas do litoral, mas não deve levar chuva para o interior, onde o calor predomina e a umidade do ar atinge níveis críticos.

Para mais detalhes sobre a situação do tempo no interior de SP, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Teste com o Hyundai Kona: o primeiro de uma nova fase eletrificada

Vacinação antirrábica para cães e gatos segue disponível em Santa Bárbara

Construção e reforma de coberturas em pontos de ônibus de com grande circulação