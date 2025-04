Internacional vence o Independente por 2 a 1 em jogo-treino no Limeirão Foto: Rogério RuedaO Independente enfrentou a Internacional em jogo-treino na tarde desta quarta-feira (2), no... Portal Veloz|Do R7 03/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 03/04/2025 - 08h45 ) twitter

Foto: Rogério RuedaO Independente enfrentou a Internacional em jogo-treino na tarde desta quarta-feira (2), no Limeirão, e fez um duelo equilibrado, mas acabou superado por 2 a 1. A equipe comandada pelo técnico PC Santos iniciou o confronto com a formação titular: Léo; Coto, Hilário, Léo Lopes e Gabriel Lima; Eduardo, Araújo e Luanzinho; Bachola, Colômbia e João Vitor. O destaque do primeiro tempo foi o belo gol marcado pelo atacante João Vitor, de 25 anos. Após uma jogada bem trabalhada, ele demonstrou categoria e precisão na finalização, garantindo o empate parcial em 1 a 1 antes do intervalo. Na segunda etapa, o treinador promoveu mudanças na equipe, dando oportunidade a outros jogadores. O Independente seguiu buscando o ataque, mas acabou sofrendo mais um gol. O elenco se reapresenta nesta quinta-feira (3), no Pradão, para dar sequência aos treinamentos.

