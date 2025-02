Investigação apura carro em pista durante decolagem de voo da Gol Investigação pura responsabilidade de acidente na pista do Galeão com voo da GolA Investigação do... Portal Veloz|Do R7 12/02/2025 - 17h47 (Atualizado em 12/02/2025 - 17h47 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Investigação pura responsabilidade de acidente na pista do Galeão com voo da GolA Investigação do Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (SERIPA), sobre a colisão de uma aeronave da Gol com uma viatura de manutenção do RIOgaleão, concessionária que administra o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, irá apurar se o carro tinha autorização da pista para acessar a pista. Para mais detalhes sobre este incidente e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.