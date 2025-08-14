Investigação leva Polícia Civil de SP a interceptar caminhão com mais de 1 tonelada de maconha Foto: SSPUm trabalho de investigação e monitoramento permitiu que a Polícia Civil interceptasse, na quarta-feira... Portal Veloz|Do R7 14/08/2025 - 10h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 10h38 ) twitter

Foto: SSPUm trabalho de investigação e monitoramento permitiu que a Polícia Civil interceptasse, na quarta-feira (13), um caminhão com mais de uma tonelada de maconha. O flagrante aconteceu na rodovia Raposo Tavares, na área rural de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo, próximo à divisa com o estado do Mato Grosso do Sul, onde o veículo foi carregado. Agentes da 2ª Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Presidente Prudente descobriram que uma organização criminosa se preparava para transportar drogas do estado vizinho para São Paulo, então se coordenaram de forma estratégica em alguns pontos da divisa.

