IPTU de 2026 terá reajuste de 20,5% em Americana Foto: Câmara de AmericanaOs vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram com quatorze votos favoráveis... Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 08h36 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Câmara de AmericanaOs vereadores da Câmara Municipal de Americana aprovaram com quatorze votos favoráveis e quatro contrários em segunda discussão o projeto de lei nº 70/2025, de autoria do Poder Executivo, que aprova a planta de valores e as tabelas de preços imobiliários e de construções utilizados na definição dos valores venais dos imóveis no município. A votação aconteceu durante a sessão ordinária realizada nesta terça-feira (10), no plenário Dr. Antonio Álvares Lobo.

Para mais detalhes sobre o impacto desse reajuste, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Câmara aprova diretrizes para instituir programa motolância no SAMU de Limeira

Seleção de vôlei estreia na Liga das Nações sem Bruninho e Lucão pela 1ª vez em 20 anos

Soraya Thronicke propõe banir Jogo do Tigrinho e indiciar Virgínia e Deolane