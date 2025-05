IPVA 2025: pagamento da última parcela para veículos com placa final 1 vence nesta terça (13) Foto: Governo de SPOs proprietários de veículos com placa final 1 devem ficar atentos: nesta... Portal Veloz|Do R7 12/05/2025 - 11h48 (Atualizado em 12/05/2025 - 11h48 ) twitter

Foto: Governo de SPOs proprietários de veículos com placa final 1 devem ficar atentos: nesta terça-feira (13) vence a quinta e última parcela do IPVA 2025 para quem optou pelo pagamento parcelado. O não pagamento dentro do prazo está sujeito à incidência de multa e juros.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre o IPVA 2025 e não perca os prazos!

