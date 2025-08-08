Iracemápolis adere ao programa estadual SuperAção SP para combate à pobreza
A prefeita Nelita Michel e o vice-prefeito e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Chicão Rossetti, estiveram presentes no evento Iracemápolis aderiu ao programa estadual SuperAção SP, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à superação da pobreza. Lançado oficialmente na última quarta-feira, 6 de agosto, durante reunião no Palácio dos Bandeirantes, o programa contemplará 49 municípios com maior índice de vulnerabilidade social, oferecendo políticas públicas integradas às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).
