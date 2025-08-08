Iracemápolis adere ao programa estadual SuperAção SP para combate à pobreza A prefeita Nelita Michel e o vice-prefeito e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Chicão... Portal Veloz|Do R7 07/08/2025 - 22h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 22h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

A prefeita Nelita Michel e o vice-prefeito e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Chicão Rossetti, estiveram presentes no evento Iracemápolis aderiu ao programa estadual SuperAção SP, uma iniciativa do Governo do Estado de São Paulo voltada à superação da pobreza. Lançado oficialmente na última quarta-feira, 6 de agosto, durante reunião no Palácio dos Bandeirantes, o programa contemplará 49 municípios com maior índice de vulnerabilidade social, oferecendo políticas públicas integradas às famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante iniciativa!

Leia Mais em Portal Veloz:

Prefeito recebe talento mirim: artista e esportista que aos oito anos já expõe no Brasil e na Europa

Policial da Rocam é baleado durante abordagem na favela de Paraisópolis, em São Paulo

Depois da febre do morango, vem aí a Laranja do Amor