Iracemápolis confirma caso de dengue tipo 2 na cidade

Close-up of a mosquito on human skin

A Secretaria de Saúde de Iracemápolis, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, confirmou a circulação do sorotipo 2 do vírus da Dengue no município após a confirmação do Instituto Adolfo Lutz (IAL). A administração municipal afirmou que o paciente já teve alta hospitalar e passa bem.

Consulte no nosso parceiro Portal Veloz para saber mais sobre as medidas de prevenção e controle da dengue na cidade!

