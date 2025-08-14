Logo R7.com
Iracemápolis inicia fiscalização e aplicação de multas por irregularidades na ligação de água

Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do Departamento de Água e Esgoto,...

Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do Departamento de Água e Esgoto, informou que iniciou a fiscalização de ligações com possíveis irregularidades. O trabalho está sendo realizado por uma empresa terceirizada, conforme contrato firmado pelo município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a fiscalização e as possíveis multas.

