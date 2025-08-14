Iracemápolis inicia fiscalização e aplicação de multas por irregularidades na ligação de água
Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do Departamento de Água e Esgoto, informou que iniciou a fiscalização de ligações com possíveis irregularidades. O trabalho está sendo realizado por uma empresa terceirizada, conforme contrato firmado pelo município.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a fiscalização e as possíveis multas.
Leia Mais em Portal Veloz:
