Iracemápolis inicia fiscalização e aplicação de multas por irregularidades na ligação de água Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do Departamento de Água e Esgoto,... Portal Veloz|Do R7 14/08/2025 - 12h39 (Atualizado em 14/08/2025 - 12h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do Departamento de Água e Esgoto, informou que iniciou a fiscalização de ligações com possíveis irregularidades. O trabalho está sendo realizado por uma empresa terceirizada, conforme contrato firmado pelo município.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todas as informações sobre a fiscalização e as possíveis multas.

Leia Mais em Portal Veloz:

Veja como fazer solicitações de serviços como poda de árvore e tapa-buraco pelo app do Poupatempo

MP pede prisão preventiva de jovens que doparam turistas ingleses

Setor de serviços cresce 0,3% em junho e atinge patamar recorde