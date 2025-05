Iracemápolis realiza seminário municipal de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do CREAS (Centro de Referência Especializado... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 08h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h07 ) twitter

Foto: Prefeitura de IracemápolisA Prefeitura de Iracemápolis, por meio do CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), convida toda a comunidade para participar do 6° Seminário Municipal de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que será realizado no dia 16 de maio de 2025 (sexta-feira), das 9h às 12h, na Câmara Municipal de Iracemápolis.

