Iracemápolis recebe carreta de mamografia no próximo dia 12 No dia do exame um trecho da rua João de Souza Barreto será interditada Iracemápolis... Portal Veloz|Do R7 04/07/2025 - 18h37 (Atualizado em 04/07/2025 - 18h37 ) twitter

Portal Veloz

No dia do exame um trecho da rua João de Souza Barreto será interditada Iracemápolis vai receber no próximo dia 12 a carreta de mamografia, que vai realizar mamografias gratuitas na cidade. Os atendimentos acontecerão na USF Dr. Ângelo Arlindo Lobo (Centro odontológico), a partir das 8h.

