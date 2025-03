Iracemápolis vai retomar mapeamento via drone de regiões com casos de dengue Prefeitura de IracemápolisA Secretaria de Saúde de Iracemápolis, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, informou... Portal Veloz|Do R7 08/03/2025 - 10h26 (Atualizado em 08/03/2025 - 10h26 ) twitter

Prefeitura de IracemápolisA Secretaria de Saúde de Iracemápolis, por meio do Departamento de Vigilância Epidemiológica, informou que vai retomar o trabalho de mapeamento dos bairros com maiores índices de casos suspeitos e positivos de dengue. O serviço será realizado a partir do dia 13, por um drone com objetivo de identificar e eliminar focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

