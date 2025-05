IV Seminário de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes é realizado em Sumaré Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão Social, em parceria com o Instituto Bem... Portal Veloz|Do R7 16/05/2025 - 10h04 (Atualizado em 16/05/2025 - 10h04 ) twitter

Foto: Prefeitura de SumaréA Secretaria Municipal de Inclusão Social, em parceria com o Instituto Bem Querer, realizaram nesta quinta-feira, 15 de maio, o IV Seminário de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. O evento foi realizado no Anfiteatro do Seminário e contou com a presença de profissionais da rede de proteção, educadores, estudantes e interessados no tema.

