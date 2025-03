Jardim Botânico e Parque Ecológico de Americana recebem ação de controle do carrapato-estrela Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, disse que... Portal Veloz|Do R7 13/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 13/03/2025 - 10h06 ) twitter

Prefeitura de AmericanaA Prefeitura de Americana, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, disse que avança com a ação de controle do carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa, por meio da aplicação do agente biológico Metarhizium em áreas de risco do município. O trabalho de prevenção e combate ao parasita foi realizado no Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghel”, nesta quarta-feira (12), e no Parque Ecológico “Engenheiro Cid Almeida Franco” – Zoo Americana, na terça-feira (11).

Saiba mais sobre essa importante ação de saúde pública no Portal Veloz.

