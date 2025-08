Jeep Compass 2026: redução de preços, versões e ficha técnica do SUV médio

O Jeep Compass estreou nessa semana a linha 2026 sem novidades além dos preços reduzidos. Manteve o mesmo visual, a oferta dos motores T270 e Hurricane 4, itens como ADAS nível 2 a partir da Longitude mas a principal mudança veio com os preços até R$ 20 mil mais em conta na tabela do que a versão 2025. Com isso, a Jeep volta a apostar claramente no preço.

