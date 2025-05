Jogo Mãos Solidárias reúne craques do vôlei no Ginásio do Taquaral no próximo dia 18 em Campinas Foto: Prefeitura de CampinasA segunda edição do Jogo Mãos Solidárias – Maurício Amigos, que... Portal Veloz|Do R7 10/05/2025 - 08h46 (Atualizado em 10/05/2025 - 08h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de CampinasA segunda edição do Jogo Mãos Solidárias – Maurício & Amigos, que reúne grandes estrelas do vôlei nacional de várias gerações, será no próximo dia 18 de maio a partir das 17h, no ginásio de Esportes do Taquaral. O jogo é beneficente e tem como objetivo arrecadar alimentos e agasalhos para as pessoas em situação de vulnerabilidade no município de Campinas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento solidário imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Obra da Sanasa interdita pista interna da Avenida Anchieta no domingo (11) em Campinas

Dia das Mães: Mata de Santa Genebra divulga imagem rara de mamãe onça com filhotes

Aulas gratuitas de crochê em Sumaré promovem aprendizado e convivência