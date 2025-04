John Boyd Dunlop sem semáforos fechados: “Onda Verde” é implantada pela Emdec e já está funcionando Foto: Prefeitura de CampinasJá é possível percorrer a avenida John Boyd Dunlop (JBD), entre a... Portal Veloz|Do R7 24/04/2025 - 08h45 (Atualizado em 24/04/2025 - 08h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Prefeitura de CampinasJá é possível percorrer a avenida John Boyd Dunlop (JBD), entre a rua Mário Scolari e a Praça da Concórdia, sem semáforos fechados. A chamada “Onda Verde” foi implementada pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec) em 28 semáforos no sentido bairro-Centro e em 29 no sentido oposto. A ação permite que os condutores poupem tempo no trajeto, segundo testes realizados, que compararam o antes e o depois da implantação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e descubra todos os detalhes sobre essa nova iniciativa de mobilidade urbana!

Leia Mais em Portal Veloz:

Campinas está em 4º lugar em arborização entre cidades com mais de 1 milhão de habitantes

Motorista de aplicativo morre eletrocutado próximo ao Aeroporto de Viracopos em Campinas

Motociclista é preso por embriaguez, receptação e adulteração de veículo furtado em Santa Bárbara