Jovem de 22 anos morre após grave acidente no Anel Viário de Limeira
Guilherme ficou internado por quatro dias e não resistiu Morreu na manhã desta segunda-feira (14)...
Morreu na manhã desta segunda-feira (14) o jovem Guilherme Henrique Contieri, de 22 anos, que estava internado com ferimentos graves em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada de quinta-feira (10), na Via Francisco D’Andrea (Anel Viário), em Limeira (SP).
