Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Jovem de 22 anos morre após grave acidente no Anel Viário de Limeira

Guilherme ficou internado por quatro dias e não resistiu  Morreu na manhã desta segunda-feira (14)...

Portal Veloz

Portal Veloz|Do R7

Portal Veloz

Morreu na manhã desta segunda-feira (14) o jovem Guilherme Henrique Contieri, de 22 anos, que estava internado com ferimentos graves em decorrência de um acidente de trânsito ocorrido na madrugada de quinta-feira (10), na Via Francisco D’Andrea (Anel Viário), em Limeira (SP).

Para mais detalhes sobre este trágico acidente, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.