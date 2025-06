Jovem é atropelado por viatura do BAEP durante fuga e acaba preso por tráfico em Limeira Na noite desta segunda-feira (16), um jovem, de 24 anos, acabou sendo atropelado por uma... Portal Veloz|Do R7 17/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 17/06/2025 - 08h16 ) twitter

Na noite desta segunda-feira (16), um jovem, de 24 anos, acabou sendo atropelado por uma viatura do 10º BAEP (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) durante uma fuga de abordagem policial na Rua Uruguai, localizada no bairro Belinha Ometto, em Limeira (SP). Com ele, foram encontrados uma quantia em dinheiro e cocaína já embalada para venda.

