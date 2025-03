Jovem é preso em flagrante após agredir a esposa e a cunhada em Cordeirópolis Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis prendeu, em flagrante, um homem,... Portal Veloz|Do R7 26/03/2025 - 11h09 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h09 ) twitter

Foto: Prefeitura de CordeirópolisA Guarda Civil Municipal (GCM) de Cordeirópolis prendeu, em flagrante, um homem, de 26 anos, por violência doméstica contra a esposa. A irmã da vítima também foi agredida. A guarnição foi acionada por volta das 18h desta terça-feira (25) por um munícipe, que relatou a situação. Ao chegarem no local, na Vila São José, os GCMs encontraram as duas mulheres com lesões visíveis.

Para mais detalhes sobre este caso alarmante, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

