Judocas de Artur Nogueira conquistam 7 medalhas e disputam torneios estaduais Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA equipe de judô de Artur Nogueira teve um fim de semana... Portal Veloz|Do R7 20/05/2025 - 11h16 (Atualizado em 20/05/2025 - 11h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraA equipe de judô de Artur Nogueira teve um fim de semana movimentado, com participações expressivas em duas competições do calendário oficial da Federação Paulista de Judô. No sábado (17), os atletas das categorias Sub13 e Sub15 participaram do tradicional 55º Torneio Beneméritos do Judô no Brasil, realizado em Itapecerica da Serra.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes sobre as conquistas dos judocas!

Leia Mais em Portal Veloz:

Voa Brasil registra 40 mil reservas nos últimos 10 meses

Operação da GAMA apreende drogas, munições e interdita adega no Jardim dos Lírios em Americana

Americana amplia vacinação contra gripe para toda a população