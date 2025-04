Judocas de Artur Nogueira conquistam medalhas e vagas na final do Paulista Foto: Prefeitura de Artur NogueiraTrês judocas nogueirenses garantiram medalhas e classificação para a fase final... Portal Veloz|Do R7 15/04/2025 - 08h46 (Atualizado em 15/04/2025 - 08h46 ) twitter

Foto: Prefeitura de Artur NogueiraTrês judocas nogueirenses garantiram medalhas e classificação para a fase final do Campeonato Paulista durante a Fase Inter Regional das classes Sub-18 e Sub-21, realizada no último sábado (12), no Centro de Aperfeiçoamento Técnico da Federação Paulista de Judô (CAT2), em Aguaí. O evento reuniu atletas das regiões de Ribeirão Preto, Araras e Campinas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes dessa conquista!

