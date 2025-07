Julgamento de acusados na morte de Maiara Valério inicia nesta quarta (20) em Limeira Nesta quarta-feira (30), tem início o julgamento das seis pessoas acusadas de envolvimento na execução... Portal Veloz|Do R7 29/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 29/07/2025 - 14h38 ) twitter

Nesta quarta-feira (30), tem início o julgamento das seis pessoas acusadas de envolvimento na execução de Maiara Fernanda da Silva Valério, ocorrida em setembro de 2022. A sessão será conduzida pelo Tribunal do Júri e acontecerá no Fórum Spencer Vampré, em Limeira. A pedido da Comarca, as quatro ruas que cercam o prédio do Poder Judiciário serão interditadas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para mais detalhes sobre este caso impactante.

