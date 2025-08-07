Julho registra volume de chuva abaixo da média histórica em Limeira
Foto: Divulgação/Governo de SPLimeira registrou em julho um volume de chuva abaixo da média histórica...
Foto: Divulgação/Governo de SPLimeira registrou em julho um volume de chuva abaixo da média histórica para o mês, segundo dados aferidos pelos pluviômetros instalados na captação de água do Rio Jaguari e na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Parque Hipólito. Foram apenas 13 milímetros de precipitação ao longo do mês, enquanto a média histórica é de aproximadamente 18 milímetros, considerando dados dos últimos 12 anos.
Foto: Divulgação/Governo de SPLimeira registrou em julho um volume de chuva abaixo da média histórica para o mês, segundo dados aferidos pelos pluviômetros instalados na captação de água do Rio Jaguari e na Estação de Tratamento de Água (ETA) do Parque Hipólito. Foram apenas 13 milímetros de precipitação ao longo do mês, enquanto a média histórica é de aproximadamente 18 milímetros, considerando dados dos últimos 12 anos.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para entender mais sobre a situação hídrica em Limeira!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz para entender mais sobre a situação hídrica em Limeira!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: