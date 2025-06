Junho começa com municípios paulistas recebendo mais de R$ 906 milhões em ICMS Foto: Divulgação/Governo de SPA Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP)... Portal Veloz|Do R7 11/06/2025 - 08h57 (Atualizado em 11/06/2025 - 08h57 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPA Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo (Sefaz-SP) realizou, nesta terça-feira (10), o primeiro dos quatro repasses de ICMS previstos em junho aos 645 municípios paulistas. Nesta primeira transferência, as prefeituras recebem R$ 906,29 milhões, referentes aos valores arrecadados entre os dias 02/06 e 06/06, e já com desconto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb).

