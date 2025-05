Junior anuncia novas datas para “Solo Tour” Junior acaba de anunciar novas datas da Solo Tour, que conta com algumas cidades inéditas. Com uma... Portal Veloz|Do R7 07/05/2025 - 08h07 (Atualizado em 07/05/2025 - 08h07 ) twitter

Junior acaba de anunciar novas datas da Solo Tour, que conta com algumas cidades inéditas. Com uma carreira de 35 anos que transcende gerações, o cantor, multi-instrumentista, dançarino e performer embarcou nessa audaciosa jornada artística em novembro de 2024. Agora, já na segunda parte da turnê e com novas datas a serem anunciadas, passará por Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Bernardo do Campo e Campinas.

Não perca a chance de saber mais sobre essa incrível turnê e as novas datas! Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

