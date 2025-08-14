Justiça libera implantação de escolas cívico-militares em São Paulo; processo seletivo de monitores será retomado O processo seletivo é voltado a policiais militares da reserva e inclui análise de títulos,... Portal Veloz|Do R7 14/08/2025 - 18h20 (Atualizado em 14/08/2025 - 18h20 ) twitter

O processo seletivo é voltado a policiais militares da reserva e inclui análise de títulos, avaliação da vida pregressa — com apoio da Secretaria da Segurança Pública — e entrevistas conduzidas por bancas compostas por representantes das diretorias de ensino.

Saiba mais sobre essa importante decisão e suas implicações no sistema educacional acessando a matéria completa no Portal Veloz.

