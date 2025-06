Kart Terapia leva inclusão e diversão a famílias de Sorocaba Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Inclusão e do Transtorno... Portal Veloz|Do R7 16/06/2025 - 12h17 (Atualizado em 16/06/2025 - 12h17 ) twitter

Prefeitura de SorocabaA Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Inclusão e do Transtorno do Espectro Autista (Sintea), realizou, neste sábado (14), o evento Kart Terapia, voltado às pessoas com deficiência, no estacionamento dos fundos do Paço Municipal, localizado no Alto da Boa Vista. “O nosso objetivo foi de proporcionar esse momento único, de forma lúdica e inclusiva, no qual essas pessoas possam experimentar a sensação de andar de kart, em um ambiente acolhedor e divertido”, destaca o secretário de Inclusão e Transtorno do Espectro Autista, Vinicius Aith, que foi conferir o primeiro dia da ação. O Kart Terapia é um projeto social do piloto Gene Fireball, realizado na cidade em parceria com a Sintea.

