Kim, da Banda Catedral, agita a Festa da Laranja de Limeira neste sábado (23)

A 13ª Festa da Laranja de Limeira segue neste sábado (23), a partir das 12h, no Parque Cidade, com destaque para o show de Kim, da Banda Catedral. O cantor sobe ao palco às 20h com o espetáculo “Kim Voz e Violão”, celebrando seus 35 anos de carreira e relembrando sucessos que marcaram gerações.
