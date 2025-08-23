Kim, da Banda Catedral, agita a Festa da Laranja de Limeira neste sábado (23) A 13ª Festa da Laranja de Limeira segue neste sábado (23), a partir das 12h,... Portal Veloz|Do R7 23/08/2025 - 08h18 (Atualizado em 23/08/2025 - 08h18 ) twitter

A 13ª Festa da Laranja de Limeira segue neste sábado (23), a partir das 12h, no Parque Cidade, com destaque para o show de Kim, da Banda Catedral. O cantor sobe ao palco às 20h com o espetáculo “Kim Voz e Violão”, celebrando seus 35 anos de carreira e relembrando sucessos que marcaram gerações.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de tudo que acontece na festa!

