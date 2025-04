Lagoa do Taquaral recebe mais uma edição de feira de adoção neste domingo (6) em Campinas Foto: Prefeitura de Campinas A Lagoa do Taquaral recebe neste domingo, 6 de abril, mais... Portal Veloz|Do R7 04/04/2025 - 12h29 (Atualizado em 04/04/2025 - 12h29 ) twitter

A Lagoa do Taquaral recebe neste domingo, 6 de abril, mais uma edição da Campet – Feira de Adoção de Animais promovida pelo Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal (DPBEA). O evento ocorre das 9h às 13h, no Portão 1, e contará com a presença de 6 cães que estão sob a guarda da Prefeitura, à espera de um novo lar. Caso chova, o evento será cancelado.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e saiba mais sobre como adotar um novo amigo!

