Lançamento do novo livro dos Chocolix acontece neste sábado (23) em São Paulo Neste sábado (23), das 11h às 15h, a Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.501,... Portal Veloz|Do R7 22/08/2025 - 11h39 (Atualizado em 22/08/2025 - 11h39 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

Neste sábado (23), das 11h às 15h, a Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.501, recebe o evento de lançamento do livro “Os Chocolix no Reino dos Monstros”, de Jacqueline Shor. A programação inclui pocket show com os personagens da série, atividades para crianças e sessão de autógrafos. A entrada é gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

Leia Mais em Portal Veloz:

Homem é executado a tiros em posto de gasolina em Americana

Perdas de água tratada e impacto aos cofres públicos levam vereador a cobrar transparência do DAE em Americana

Instituto de Finanças Internacionais diz que tarifaço já afeta preços nos Estados Unidos