Lançamento do novo livro dos Chocolix acontece neste sábado (23) em São Paulo
Neste sábado (23), das 11h às 15h, a Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.501,...
Neste sábado (23), das 11h às 15h, a Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.501, recebe o evento de lançamento do livro “Os Chocolix no Reino dos Monstros”, de Jacqueline Shor. A programação inclui pocket show com os personagens da série, atividades para crianças e sessão de autógrafos. A entrada é gratuita.
Neste sábado (23), das 11h às 15h, a Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.501, recebe o evento de lançamento do livro “Os Chocolix no Reino dos Monstros”, de Jacqueline Shor. A programação inclui pocket show com os personagens da série, atividades para crianças e sessão de autógrafos. A entrada é gratuita.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!
Leia Mais em Portal Veloz:
Leia Mais em Portal Veloz: