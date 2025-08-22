Logo R7.com
Lançamento do novo livro dos Chocolix acontece neste sábado (23) em São Paulo

Neste sábado (23), das 11h às 15h, a Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.501,...

Portal Veloz|Do R7

Neste sábado (23), das 11h às 15h, a Livraria da Vila, na Alameda Lorena, 1.501, recebe o evento de lançamento do livro “Os Chocolix no Reino dos Monstros”, de Jacqueline Shor. A programação inclui pocket show com os personagens da série, atividades para crianças e sessão de autógrafos. A entrada é gratuita.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes desse evento imperdível!

