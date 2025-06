LDO e projeto que remaneja verbas no orçamento de Piracicaba devem ser votados na segunda (30) Foto: Prefeitura de PiracicabaA Ordem do Dia da 37ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de...

Foto: Prefeitura de PiracicabaA Ordem do Dia da 37ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Piracicaba, realizada na noite desta quinta-feira (26), foi inteiramente dedicada à segunda discussão do projeto de lei 136/2026, que visa autorizar a abertura de créditos adicionais suplementares no valor total de R$ 64.055.000,00, por meio de anulação parcial de dotações orçamentárias da Prefeitura Municipal de Piracicaba, destinadas à cobertura de despesas com folha de pagamento das secretarias e órgãos municipais. A votação desse projeto, no entanto, foi adiada para a próxima segunda-feira (30).

Para mais detalhes sobre essa importante votação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

Leia Mais em Portal Veloz: