Leão intensifica treinos para confronto contra o Operário-MS no sábado (7) Foto: Reprodução/Inter de LimeiraA Internacional de Limeira segue firme na disputa do Campeonato Brasileiro e... Portal Veloz|Do R7 04/06/2025 - 08h16 (Atualizado em 04/06/2025 - 08h16 ) twitter

Foto: Reprodução/Inter de LimeiraA Internacional de Limeira segue firme na disputa do Campeonato Brasileiro e tem mais um compromisso neste sábado (7). O Leão enfrenta o Operário-MS, às 16h, no Estádio Major José Levy Sobrinho, o Limeirão, em partida válida pela competição nacional.

