Lei que cria cadastro de estupradores é sancionada em SP
01/07/2025 - 09h36

Foto: Governo de SPO governador Tarcísio de Freitas sancionou a Lei nº 18.157/2025, que cria o Cadastro Estadual de Pessoas Condenadas por Crime de Estupro em São Paulo. A nova norma, publicada no Diário Oficial em 30 de junho, amplia o enfrentamento à violência sexual e contribui para a segurança pública por meio do monitoramento de pessoas com condenação transitada em julgada — que não cabe mais recursos — por esse tipo de crime.

Para mais detalhes sobre essa importante legislação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz.

