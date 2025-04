Lideranças regionais se reúnem em Sorocaba para o lançamento do Plano Diretor para o desenvolvimento regional Foto: Prefeitura de SorocabaO Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) foi sede, na noite desta segunda-feira (7), do... Portal Veloz|Do R7 09/04/2025 - 11h08 (Atualizado em 09/04/2025 - 11h08 ) twitter

Foto: Prefeitura de SorocabaO Parque Tecnológico de Sorocaba (PTS) foi sede, na noite desta segunda-feira (7), do lançamento da Agenda Estratégica de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Sorocaba (RMS), que teve como objetivo apresentar o Plano Diretor, desenvolvido pelos participantes do Programa LÍDER, incluindo o PTS, ao longo de 2024, com a mediação do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae-SP). Esse plano reúne diretrizes estratégicas para o crescimento das cidades da região, com foco nas áreas de Agro, Turismo e Indústria, identificadas como as principais forças e oportunidades pelos líderes locais.

