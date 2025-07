Liga das Nações: Brasil fecha 1ª fase na liderança e mira no mata-mata Divulgação/Volleyball World O Brasil venceu de virada a Alemanha neste domingo (20) e encerrou a... Portal Veloz|Do R7 21/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 21/07/2025 - 07h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Portal Veloz

O Brasil venceu de virada a Alemanha neste domingo (20) e encerrou a primeira fase (classificatória) da Ligas da Nações de vôlei masculino na liderança entre as 18 equipes participantes. Neste domingo (20), com alguns reservas em quadra, a seleção levou a melhor por 3 sets a 1, com parciais de 21-25, 25-23, 25-20 e 25-21. A renovada equipe amarelinha, comandada pelo técnico Bernardinho, terá pela frente a anfitriã China nas quartas de final. O jogo está programado o próximo dia dia 30 de julho (uma quarta-feira), na cidade de Ningbo, no leste do país asiático. A amarelinha busca o bicampeonato na competição – o primeiro título foi em 2021.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Portal Veloz e fique por dentro de todos os detalhes!

Leia Mais em Portal Veloz:

Mais de 1,7 mil atletas participam da 4ª Corrida e Caminhada Suzano Faz Bem em Americana

Vítima de câncer, Preta Gil morre aos 50 anos

Pedro sai do banco e garante vitória do Flamengo sobre Fluminense