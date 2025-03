Liga dos Campeões: Rodrygo marca e Real derrota Atlético Reuters/Violeta Santos Moura Contando com um gol do atacante brasileiro Rodrygo, o Real Madrid (Espanha)... Portal Veloz|Do R7 05/03/2025 - 10h06 (Atualizado em 05/03/2025 - 10h06 ) twitter

Reuters/Violeta Santos Moura Contando com um gol do atacante brasileiro Rodrygo, o Real Madrid (Espanha) derrotou o Atlético de Madrid (Espanha) por 2 a 1, nesta terça-feira (4) no estádio Santiago Bernabéu, em Madri, na ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

