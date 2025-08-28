Limeira adere a sistema eletrônico que concede 40% de desconto em multas de trânsito
Novo recurso agiliza o envio de notificações de infrações e proporciona economia para motoristas. A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana, passou a integrar o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), plataforma desenvolvida pelo governo federal que permite o envio digital de notificações de infrações de trânsito. Com a adesão, motoristas poderão obter 40% de desconto no valor das multas, desde que reconheçam a infração e efetuem o pagamento dentro do prazo estabelecido. A medida entrou em vigor nesta semana.
