Limeira adere a sistema eletrônico que concede 40% de desconto em multas de trânsito

Novo recurso agiliza o envio de notificações de infrações e proporciona economia para motoristas  A...

Novo recurso agiliza o envio de notificações de infrações e proporciona economia para motoristas. A Prefeitura de Limeira, por meio da Secretaria dos Transportes e Mobilidade Urbana, passou a integrar o Sistema de Notificação Eletrônica (SNE), plataforma desenvolvida pelo governo federal que permite o envio digital de notificações de infrações de trânsito. Com a adesão, motoristas poderão obter 40% de desconto no valor das multas, desde que reconheçam a infração e efetuem o pagamento dentro do prazo estabelecido. A medida entrou em vigor nesta semana.

