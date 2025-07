Limeira amanhece sob forte neblina neste sábado (26) Foto: Portal VelozLimeira amanheceu com uma densa neblina neste sábado (26), surpreendendo quem saiu de... Portal Veloz|Do R7 26/07/2025 - 07h57 (Atualizado em 26/07/2025 - 07h57 ) twitter

Foto: Portal VelozLimeira amanheceu com uma densa neblina neste sábado (26), surpreendendo quem saiu de casa nas primeiras horas do dia. Os termômetros registraram 12 °C pela manhã. Segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura máxima prevista para hoje é de 27 °C, mantendo o padrão típico do inverno: tardes quentes seguidas por noites e madrugadas mais frias.

