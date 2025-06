Limeira confirma três novas mortes por dengue no município A Secretaria de Saúde de Limeira confirmou, na tarde de ontem (9), três novas mortes... Portal Veloz|Do R7 10/06/2025 - 12h38 (Atualizado em 10/06/2025 - 12h38 ) twitter

Close-up of a mosquito on human skin

A Secretaria de Saúde de Limeira confirmou, na tarde de ontem (9), três novas mortes por dengue. As vítimas são dois homens, de 66 e 59 anos, e uma mulher de 63 anos – todas com comorbidades. Os óbitos dos homens ocorreram em 27 de março (66 anos) e 16 de abril (59 anos), enquanto o da mulher foi registrado em 2 de abril. Com essas confirmações, o total de mortes por dengue neste ano chega a quatro. Além disso, 18 óbitos seguem em investigação e 9 casos já foram descartados.

Saiba mais sobre a situação da dengue em Limeira e as medidas de prevenção no Portal Veloz.

