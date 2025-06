Limeira deve ter semana com chuvas, geada e baixas temperaturas; confira recomendações Foto: Divulgação/Governo de SPA Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para previsão... Portal Veloz|Do R7 24/06/2025 - 07h56 (Atualizado em 24/06/2025 - 07h56 ) twitter

Foto: Divulgação/Governo de SPA Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta para previsão de chuvas fortes e frio intenso nesta semana. Em Limeira, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão mostra que existe a possibilidade de geada ao longo da semana. As temperaturas devem baixar no município, em especial na quarta-feira (25), com mínima prevista de 4ºC.

