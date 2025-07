Limeira é selecionada para atualizar plano de prevenção a desastres Foto: Prefeitura de LimeiraO município de Limeira foi selecionado para receber uma atualização do Plano... Portal Veloz|Do R7 01/07/2025 - 10h56 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h56 ) twitter

Foto: Prefeitura de LimeiraO município de Limeira foi selecionado para receber uma atualização do Plano Municipal de Redução de Riscos (PMRR), que será elaborada pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo (IPT), por meio da Casa Militar do Estado. A iniciativa contempla alguns municípios do Estado com objetivo de fortalecer ações preventivas e de resposta a desastres naturais. O atual PMRR de Limeira é de 2012.

